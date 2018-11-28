Болезнь «зомби-оленей» распространилась в США и Канаде

В США и Канаде распространилась смертельная болезнь, превращающая оленей в зомби. Данные предоставила правительственная организация Штатов, которая осуществляет контроль и предупреждение болезней. Об этом сообщает Daily Mail.

Болезнь «зомби-оленей» зарегистрирована в 24 американских штатах, а также в 2 провинциях Канады. Формально инфекцию именуют хроническим истощающим заболеванием. Оно сопровождается тем, что головной и спинной мозг оленей и лосей оказывается поражен. Это распространяется на ткани, а затем приводит к смерти.

В финальной стадии болезни «зомби-олени» резко теряют вес, у них отмечается нарушение координации, они становятся агрессивными. При этом очевидцы утверждают, что зараженные особи ведут себя как зомби.

Специалисты отмечают, что инфекционное заболевание в 2019 году расширило зону своего присутствия. «Зомби-олени» замечены во многих регионах США, а также в Канаде. Ученые отмечают, что на данное время нет никаких доказательств того, что инфекция может быть передана людям. Но тот факт, что макаки могут получить инфекционное заражение после употребления мяса заболевших оленей, настораживает исследователей.