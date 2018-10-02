Беременная Меган Маркл пожаловалась друзьям на жизнь в изоляции

Герцогиня Сассекская утверждает, что всё время должна находиться во дворце из-за угроз со стороны хейтеров.

Близкие друзья Меган Маркл, которые познакомились с женщиной, когда она ещё была актрисой в сериале «Форс-мажоры», рассказали, как сейчас герцогине живется в замке. По словам инсайдеров, которые предпочли своё имя не раскрывать, они давно не видели Меган и лишь изредка имеют возможность с ней связаться по телефону. Более того, Маркл больше не может переписываться с друзьями посредством соцсетей, поскольку даже её тайный аккаунт быстро рассекретили королевские спецслужбы.

Инсайдеры говорят, что беременная Меган пожаловалась им на жизнь в изоляции и что не привыкла все время сидеть в одном помещении. Более того, экс-актриса даже намекнула друзьям, что не была готова к такой жизни, когда выходила замуж за принца Гарри.