В Киеве с подачей горячей воды массово лопнули трубы‍

Серьезные прорывы зафиксировали около 300 раз. Рабочие, сменяя друг друга, без перерыва трудятся над восстановлением системы.

Накануне на личной странице зампреда Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева в социальной сети Facebook появилось сообщение, в котором он отчитался о состоянии трубопровода. Он не скрыл, что с подачей горячей воды с ним появилось много проблем. Как оказалось, после того, как ее начали осуществлять, в Киеве массово лопнули трубы‍.

Заместитель главы киевской администрации заверил горожан, что на сегодняшний день активно ведутся работы по восстановлению и ремонту труб, чтобы все они могли с комфортом пользоваться данными услугами.

Между тем, в некоторых случаях проблема с подачей связана не с трубопроводом, а с долгами управляющей компании "Нафтогаз", из-за которых у нее возник конфликт с другой организацией, "Киевтеплоэнерго". Те жители, кто пострадал от этого, остаются без воды еще с мая месяца.