В столице Германии на улицы вышли тысячи жителей

В Германии сегодня прошла масштабная акция протеста несогласных с нынешней политикой государства. Сообщается, что на улицы столицы вышло порядка двадцати пяти тысяч граждан страны.

Известно, что пятая часть от общего количества также выступала за ущемление других жителей Германии иной расовой принадлежности, когда оставшиеся не поддерживали эту точку зрения. Также во время митинга поднялся довольно острый вопрос миграции на территорию ФРГ. Известно, что инициатором одной из проходящих акций выступила организация «Альтернатива для Германии». Противниками этого движения были установлены звуковые колонки для уменьшения слышимости сообщества протестующих.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали не менее тринадцати очагов контрпротеста.

Известно, что «Альтернатива для Германии» выступает в основном против развития миграционного кризиса и является главным противником правительственного аппарата Ангелы Меркель.