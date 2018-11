Дисней собирается показать закулисье производства

Зритель получит возможность узнать, что же происходит за кадром создания проектов от Walt Disney Studios, по их же мнению.

Ещё не имея даты выхода на экраны, стриминговый проект «Disney +» уже готовится показать несколько серий, освещая многие моменты закулисья производства и являясь прямым продолжением серии документальных фильмов о женщинах в компании и истории работы над проектами из вселенных «Звёздных войн» и «Marvel». Грядущая серия фильмов в режиме онлайн-стримов расскажет о команде под названием «Disney’s Imagineers». На недавней встрече с инвесторами исполнительный директор компании Боб Айгер объявил, что серия документальных фильмов будет посвящена созданию и создателям тематических парков с развлечениями и аттракционами. «Это будут доселе нерассказанные истории и доселе невиданные работы», - подчеркнул Айгер.

Учитывая предыдущие фильмы в данном жанре, Дисней снова хочет познакомить людей с мифологией компании, тем самым дополнив её культурное наследие. Занимателен тот факт, что в 2013 году номинант на Премию Гильдии киноактёров Лесли Айверкс уже пыталась осветить подробности производства в «особняке Микки Мауса». По неизвестным причинам её фильм, выход которого ожидался в 2016 году, так и не увидел свет. В сети можно найти лишь трейлер фильма, который толком ни о чём не говорит, лишь показывая вполне очевидные моменты.

Также остаётся под вопросом, будет ли фигурировать в данном документальном проекте Джон Лассетер, главная движущая сила в студии Pixar, которую Дисней приобрёл в 2006 году. Не стоит забывать об огромном вкладе данной студии в современную компьютерную анимацию. Помимо ставших культовыми мультфильмов «Корпорация монстров», «История игрушек», «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И», студия также разработала графический движок RenderMan, на котором делались спецеффекты для таких блокбастеров как «Титаник», «Матрица» и «Властелин колец». По официальным данным The Hollywood Reporter и The New York Times Джон Лассетер покидает студию, ныне носящую имя Disney Pixar, 31 декабря этого года.