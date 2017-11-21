Мошенники научились красть криптовалюту через мобильное приложение

Злоумышленники распространяют через Google Play приложение, через которое крадут криптовалюту у пользователей. Об этом уведомляют эксперты ESET.

Речь идет о программе Monero Miner, разработанной студией My Portable Software. Она позволяет скачавшим добывать криптовалюту Monero (XMR) в портативных версиях браузера. Количество заработанных XMR в реальном времени демонстрировалось в отдельном окне. Загвоздка в том, что всё добытое честным трудом отправлялось на счета разработчиков, несмотря на возможность указать собственный номер счета. Мошенническое приложение скачали порядка 50 тысяч пользователей, которых не смущали отрицательные отзывы и низкая оценка.

Глава отдела ESET Russia по техническому сопровождению Сергей Кузнецов рассказывает, что широкий ажиотаж вокруг темы майнинга широко используется аферистами. Они могут скрытно запускать добычу криптовалюты через устройства жертв или же намеренно привлекают к этому процессу начинающих майнеров, чтобы потом обманом завладеть их средствами. По словам Сергея Кузнецова, стоит загружать приложения, ориентируясь на их рейтинг и чужие отзывы. Кроме того, для собственной безопасности стоит установить на смартфоны антивирус.