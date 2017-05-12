В столице Исландии установили автомат по обмену наличных на биткоины

В исландской столице Рейкьявике установили автомат, который меняет наличные на биткоины. Как сообщают местные СМИ, исландцы впервые технологию реализовали в стране, став одними из первых в Европе.

Криптовалютный банкомат поместили в отеле "Хлеммур сквер" в самом центре столицы. Желающие могут внести национальную валюту Исландии - кроны, которые трансформируются в биткоины и переводятся на счет пользователя. Для авторизации достаточно запустить на смартфоне фирменное приложение и поднести экран с считывающему сенсору. Затем останется просто внести наличные.

Управляющий заведения Клаус Ортлиб утверждает, что большая часть постояльцев являются молодыми людьми и обладают криптовалютными счетами в биткоинах. Кроме того, эта возможность приходится к стати многим туристам, которые уезжая из страны имеют деньги в исландской валюте. Стоит отметить, что местные банки обменивают кроны с очень высокими комиссионными.