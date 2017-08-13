Обновление Bitcoin Core вызвало активный рост биткоина

Выпущенное обновление для Bitcoin Core спровоцировало активный рост биткоина. Разработчик Питер Тодд разместил версию 0.16.0 на Github 26 февраля.

В обновленном Bitcoin Core появилась поддержка протокола Segwit, который способен увеличить пластичность транзакций блокчейна и увеличить пропускную способность. Эксперты утверждают, что именно это событие дало толчок резкому росту котировок криптовалюты.

Таким образом в понедельник на бирже оживились торги. Уровень сопротивления в 9840 долларов был прорван и установлен на 10395-10 500. Новая цифра аналогична максимальным показателям 23 и 24 февраля. Вскоре этот порог также был преодолен. Курс биткоина достиг отметки в 10 764 доллара при сопротивлении 10524-10829.

Аналитики предполагают, что в условиях нового положительного новостного фонда на рынок могут придти новые покупатели. В этом случае брокеры нацелятся на курс 11 250 долларов.