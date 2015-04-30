Криптовалюта Zcash оригинально использует радиоактивные отходы из Чернобыля

Организаторы криптовалюты Zcash изобрели оригинальное способ применять радиоактивные отходы из Чернобыльской АЭС. Об их решении пишет издание Motherboard.

Создатели Zcash Райан Пирс и Эндрю Миллер добыли небольшую частицу графитового замедлителя из знаменитой атомной станции для создания собственной системы обеспечения анонимности своих клиентов. Они использовал радиоактивный элемент в роли источника бета и гамма-лучей, которые возникали в процессе распада изотопов стронция-90 и цезия-137. Изобретатели счетчиком Гейгера замеряли уровень излучения, который трансформировался в электрические импульсы со случайными интервалами. Для полной конспирации Райан Пирс и Эндрю Миллер проводили свои замеры в салоне частного самолета на 900-метровой высоте.

Полученные данные специалисты внедрили в протокол защиты zk-SNARK. Он обеспечивает доказательство обладания информацией, при котором владелец остаётся скрытым. Начальные параметры задаются генератором случайных чисел, а участники сети именуются "токсичными отходами". Такое название предусматривает, что связанные с ними данные уничтожаются для сохранения безопасности сразу же после использования.

Для потенциальных хакеров препятствием на пути к взлому станет процедура Powers of Tau. Во время неё все участники генерируют набор собственных случайных чисел.