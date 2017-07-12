Group-IB отметила рост хакерских атак на крпитовалюту

Все ICO за месяц попадают под 100 хакерских нападений, а общее количество хакерских нападений совершенных на ICO возросло более чем в десять раз, проинформировали представители компании Group-IB.

Наиболее популярным методом для нападения, хакерами используется ICO – фишинг, то есть подмена сайта, DDoS-атаки, а так же атаки целью, которых является овладение секретными ключами и контроль над счетами.

Как сообщил директор по работе с частными клиентами Group-IB Руслан Юсупов, во многих случаях, во время ICO проекты имеют возможность сталкивания с фишингом, дефейсами сайтом, а так же со слабыми местами в смарт-контрактах. Так же опасными остаются и DDOS-атаки, которые часто применяются с фишинговыми сайтами. С его слов, DDoS-атакам подвержен почти каждый проект, который создает ICO – как правило, это бывает связано с ошибками в конфигурации защиты от данных атак.

Представители компании отметили, что число и количество атак на проекты, которые имеют отношение к криптовалютам, будет только расти, так как с ростом курса криптовалют растет и количество аферистов, которым эта тематика интересна.