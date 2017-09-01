Южная Корея ввела запрет на анонимные сделки, связанные с криптовалютой

Чиновники Южной Кореи запретили возможность использования анонимных банковских счетов, которые использовались для осуществления сделок по криптовалюте. Со слов властей, данная мера необходима, чтобы пресечь отмывания денежных средств с помощью криптовалюты, сообщают СМИ.

Данные инновации вступят в свою силу в конце текущего месяца. Граждане, которые имеют в своем распоряжении анонимные интернет-кошельки, будут обязаны привязывать их к своим банковским аккаунтам, а также подтверждать свою личность. Отмечается, что виртуальные кошельки не имеют право открывать несовершеннолетние, а также граждане других государств.

Напомним, что в начале января властями Южной Кореи была начата разработка законопроекта, который запретит торговлю криптовалютами на специальных биржах. В то время как осенью минувшего года, Комиссия, чья работа связана с финансовыми услугами Южной Кореи, ввела запрет на все первичные размещения в токенах (ICO) на территории государства.