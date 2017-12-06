Наталья Касперская заявила, что биткоин - это разработка спецслужб США

Основательница известной компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская выступила с заявлением о том, что биткоин на деле является «детищем» спецслужб США. Основной и главной задачей самой известной криптовалюты является финансирование разведчиков Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что в Университете ИТМО (Санкт-Петербург) прошло торжественное открытие нового учебного центра «ИТМО-Инфовотч». На данное мероприятие была приглашена и сама Наталья Ксперская, которая является одной из основательниц компании «Лаборатория Касперского». Во время своего выступления она затронула немалое количество тем, среди, которых оказался и биткоин. Заявив, что на самом деле он является разработкой спецслужб США. С помощью этой криптовалюты американцы осуществляют финансирование деятельности разведчиков, а непредсказуемый курс является результатом деятельности владельцев бирж.

Отметим, что на сегодняшний день опять начал расти, после того как его стоимость упала на 25%. Накануне его курс преодолел порог в 11 тысяч долларов.