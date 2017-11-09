После падения биткоина на 10 000 долларов, начался его стремительный рост

Курс биткоина в очередной раз пошел на повышение после резкого падения до 10 000 долларов. Плавание криптовалюты то вверх то вниз ранее уже наблюдалось.

Сейчас биткоин пошел в вверх почти на 4,4% и достиг стоимости 11 тысяч 380 доларов. На бирже Bitfinex биткоин подорожал на 1,33%, теперь его можно купить за 11 тыс. 160 долларов, на GDAX – 1,72%, до 11 тыс. 210 долларов. По мнению специалистов Capital Economics, биткоин - это «пузырь», который со дня на день взорвется. Тем не менее, все это нникак не повлияет на мировую экономику, так как вложение средств в него достаточно малы. Сегодня, 18 января, валовая капитализация рынка криптовалют составила 549 млрд 9 млн долларов, 35% из которых составляет биткоин. Резкий спад всего криптовалютского рынка был обусловлен заявлением Китая и Южной Кореи об усилении контроля над данным рынком.