Треть россиян понятия не имеют, что такое биткоин

Основываясь на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 30% жителей России понятия не имеют, что такое биткоин.

Свыше половины россиян, а это 56% заявили, что в курсе про биткоины (но только 13% знают подробности) и около 14% хоть раз слышали про данный термин, сообщают СМИ.

Помимо этого, опираясь на результаты проведенных исследования, примерно две трети жителей России, полагают, что инвестиции денег в криптовалюту дело рискованное и невыгодное. А также девять процентов опрошенных заявили, что в будущем не прочь приобрести биткоин. Напомним, что ранее финансовый аналитик Тимур Нигматулин в диалоге с корреспондентами оценил возможность создания в Российской Федерации национальной криптовалюты.