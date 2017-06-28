Мошенники попытались реализовать в Telegram фальшивую криптовалюту

Пользователи набирающего популярность Telegram поучили уведомления от злоумышленников, которые выдали себя за создателей блокчейн-системы Telegram Open Netwrok, но проблема состоит в том, что на сегодняшний день не была создана данная система, проинформировало издание «Код Дурова».

Мошенники предлагают юзерам приобрести до тридцати тысяч токенов стоимостью пять тысяч долларов, дабы оказать одними из первых счастливых обладателей токенов новой криптовалюты.

В диалоге с «Кодом Дурова» злоумышленники выдали себя за официальную поддержку TON, а отвечая на вопрос о приватности, анонимы заявили, что придерживаются канонов мессенджера об анонимности юзеров.

Сам Павел Дуров, выразился, что все анонсы и новости публикуются только на официальном сайте Telegram.