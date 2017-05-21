СМИ: Kodak создает собственную криптовалюту

Американская компания Kodak работает над созданием собственной криптовалюты. Об этом сообщают западные СМИ.

В руководстве компании из США поведали, что вскоре все профессиональные фотографы и любители модных технологических трендов получат возможность рассчитываться за свои работы и деятельность под своеобразным знаком качества Kodak. Он будет запечатлен в виде новой криптовалюты. Ее планируется представить уже в конце января. Она будет носить название KodakOne.

Сообщается, что на блокчейн-платформе с таким названием можно зарегистрироваться любому пользователю, который намерен продавать лицензии на использование своих фоторабот другим пользователям. Все расчеты будут производиться в новой криптовалюте.

Известно, что после оглашения планов, акции Kodak на американской бирже резко возросли. Напомним, что ранее компания объявляла о своей финансовой несостоятельности погасить долги и ее признали банкротом.