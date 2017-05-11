Эксперты: Найдена программа, которая пересылала криптовалюту в КНДР

Найдена специальная хакерская программа, которая пересылала украденную криптовалюту в КНДР. Информация поступала на сервер в Пхеньяне.

Эксперты по кибербезопасности сообщили о том, что власти Северной Кореи могут быть причастны к хакерским атакам на пользовательские ресурсы популярных электронных бирж.

Сообщается, что майнинг-программа проникала в качестве приложения в компьютер своей жертвы, а затем при ее действии скачивала всю информацию о криптовалютных операциях на сторонние ресурсы. Весь доход от подобной деятельности злоумышленников уходил на серверы, расположенные на территории Северной Кореи.

Такая специальная программа была создана в конце прошлого года, однако сейчас сигнал с серверами Пхеньяна был потерян.

Ранее сообщалось, что КНДР мог осуществлять такие же операции с некоторыми видами криптовалют и ранее. В частности, есть сведения о краже персональной информации у тридцати тысяч пользователей на разных площадках в Сети.