Ведущие биржы криптовалют отказываются регистрировать новых пользователей

Ведущие мировые биржи криптовалют временно отказываются регистрировать новых пользователей. Об этом рассказали на ресурсе Cointelegraph.

Такие биржевые организации, как Bitfinex, Binance и Bittrex пока не дают возможности зарегистрироваться желающим участвовать в торгах. Представители компаний утверждают, что сервисы не могут совладать с нахлынувшим потоком новых участников.

Эксперты фиксируют повышенный интерес к криптовалютам в последние два квартала. Binance уведомляет, что регистрировала до 250 тысяч аккаунтов в день. Ряды юзеров Coinbase ежедневно пополняются на 100 тысяч человек, Kraken - на 50 тысяч. Инфраструктура просто не выдерживает столь интенсивный поток и не позволяет его контролировать.

Однако наиболее развитые компании уже заявили об обновлении системы. 8 января частично разрешила доступ новым пользователям Binance. Через неделю Bitfinex также обещает убрать ограничение.