Биткоин резко вырос после Нового года

Биткоин резко вырос после череды падений до Нового года. Теперь его текущий курс составляет 15 тысяч долларов.

Наиболее популярная криптовалюта вновь начала радовать своих обладателей стремительным ростом в первых числах наступившего 2018 года. По последним данным, за сутки его стоимость увеличилась почти на девять процентов и сегодня можно купить одну единицу биткоина почти за 15 тысяч долларов США.

Напомним, что ранее криптовалюта вела себя менее стабильно и за несколько дней до Нового года она упала до 13 тысяч долларов за единицу.

Примечательно, что рекордные показатели декабря так и остаются пока непревзойденными. Тогда курс биткоина взлетел до двадцати тысяч американских долларов. Это более одного миллиона рублей.