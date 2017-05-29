В Сингапуре введут прокат велосипедов за биткоины. Подобный сервис появится в городе-государстве уже в 2018 году.

Сингапурские предприниматели заинтересовались новыми возможностями использования криптовалюты в качестве платежного средства за предоставление услуг. Теперь руководство компании oBike, которая занимается сервисом по аренде велосипедов по всему миру, намерено внедрить собственную криптовалюту. Она выйдет на рынок в следующем году и будет называться oCoins.

Разработчики новинки рассказали, что их клиенты не только смогут получать качественную услугу по аренде велосипедов в любой точке Сингапура, но и будут иметь возможность зарабатывать. Все зависит от желания клиентов. Чем больше он намерен пользоваться сервисом байкшэринга, тем больше получит дополнительных возможностей. Клиенты oBike смогут приобретать и иные продукты. К примеру, те, что выставлены в социальной платформе Uplive или приложении для меломанов Peiwo.