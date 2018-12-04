В Роструде были названы регионы с большими задолжностями по зарплатам

Руководитель Роструда назвал регионы, в которых, по имеющимся данным, наиболее существенны проблемы на предприятиях. В число этих регионов вошли такие как Удмуртия, Тверская и Астраханская области.

На предприятиях в этих субъектах Российской Федерации существуют значительные задолженности по зарплатам. Отмечается, что в Тверской области долг "Торжокского вагоностроительного завода" перед 582 работниками составляет 87,4 миллиона рублей.

Кроме того, стало известно, что россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед новогодними праздниками. Об этом сообщает Роструд. Выходной день субботы, 29 декабря, был перенесен на понедельник 31 декабря. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила график переноса выходных и праздничных дней в наступающем году.

Также стоит отметить тот факт, что большинство российских работников не получат премий в конце 2018 года, число таких компаний составляет 58%. 24% респондентов сообщили о том, что намерены премировать некоторые категории сотрудников. При этом наибольшее количество сотрудников премируют компании в сфере IT и образования, а вот самыми жадными оказались работодатели в сферах строительства и недвижимости.