ЦБ уволил 45% сотрудников банковского надзора

Центральный банк России в результате реформы уволил 45% сотрудников банковского надзора. На данный момент в центральном аппарате и территориальных отделах ЦБ осталось меньше тысячи человек. Об этом сообщила заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова.

В интервью «Российской газете» она уточнила, что решение об увольнении принималось в результате профессионального тестирования, которое прошли все сотрудники, занимающие руководящие должности или претендующие на них. Некоторые сотрудники не прошли проверку на полиграфе, что также послужило причиной расторжения рабочего договора.

Эта реформа стала одной из самых крупных в истории Банка России и продлилась два года, с марта 2017 года. В результате изменений, по словам Поздняковой, регулятору удалось повысить управляемость и оперативность. К примеру, Центробанк убрал региональные различия в подходах к оценке бизнес-моделей финансовых организаций и устранил лишние звенья в процессе принятия решений.

Также в процессе реформы удалось обеспечить непрерывность деятельности и сохранить в регионах самые ценные кадры и накопленные ими знания.

Теперь функция надзора из регионов перешла к двум центральным подразделениям. Под контролем Службы текущего банковского надзора теперь находятся 474 кредитных организации, а Департамент надзора за системно-значимыми кредитными организациями следит за законностью деятельности 28 организаций.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — главный банк страны. Занимается эмиссией денежных знаков, регулированием и контролем деятельности банков. Структура была основан в 1990 году. Председателем Банка с июня 2013 года является Эльвира Сахипзадовна Набиуллина, которая стала первой женщиной, возглавившей эту организацию. За время ее руководства банковская система России сумела успешно адаптироваться к новым условиям 2014/2015 годов. Набиуллину также называют «серым кардиналом» главы «Сбербанка» Германа Грефа.