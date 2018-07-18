Премьер-министр Косово потребовал обеспечить жителей Косово необходимыми товарами

Как стало известно, премьер-министр Косово потребовал, чтобы жители региона были полностью обеспечены товарами. Отмечается, что он потребовал от местных производителей воздержаться от злоупотребления ситуацией, ложившейся на севере Косово после введения пошлины 100% на сербские товары.

Необходимо не повышать цены на свою продукцию. Данное требование было озвучено Харадинаем накануне Первой конференции косовских производителей.

Также стоит отметить тот факт, что компромисс между Белградом и Приштиной невозможен после введения пошлин. Так высказался Вучич. Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Президент Сербии Александр Вучич провел экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также экстренное заседание Совета безопасности страны.

Между тем, НАТО потребовала от Косово полностью отменить пошлину, поскольку это может привести к торговому конфликту с Сербией. Кроме того, это может привести к совершенной изоляции Косово. На севере Косово начались учения, которые, как отмечается, являются регулярными.

Стоит отметить и то, что Европарламент в резолюции призвал пять стран ЕС признать Косово. В резолюции констатируется факт таких недостатков как широкое распространение коррупции, значительное недофинансирование судебной системы и другие проблемы в сфере правосудия. В принятой на этом же заседании резолюции также говорится и о том, что любое соглашение между Сербией и Косово будет приемлемым только в том случае, если оно будет взаимно согласовано. Правительство Сербии не может признать независимости региона, но в результате давления Евросоюза были начаты переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово.