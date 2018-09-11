Узбекистан ввел запрет на импорт украинского сахара

Как стало известно журналистам, правительство Узбекистана отказалось от украинского сахара. Отмечается, что узбекские пограничники отказались растаможивать украинский сахар. Данную информацию сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины.

Экономические санкции импортера лишают украинских производителей сахара самого значительного рынка сбыта и ставят под весомую угрозу выполнение пунктов подписанных странами договоров. Примечательно, что 60% экспорта сахара составляют поставки в Узбекистан. Разъяснений со стороны Узбекистана пока не было, но данному инциденту ранее предшествовали заявления о вводе санкций и частичный запрет со стороны властей.

Также стоит отметить тот факт, что Узбекистан и ОЭСР обсудили развитие региональной торговли и транспортного сообщения. Обсуждения состоялись на встрече делегации Узбекистана во главе с генеральным секретарем ОЭСР. Стороны также обсудили ход и дальнейшую реализацию крупного многолетнего проекта «Повышение торгово-транспортной связанности в Центральной Азии». По итогам переговоров было решено организовать визит Генерального секретаря ОЭСР в Узбекистан в 2019 году.

ЦБ Узбекистана прогнозирует развитие экономики страны в период на три года. Базовый сценарий развития предусматривает продолжение текущей тенденции развития экономики и слабое изменение внешних условий. Существует еще альтернативный вариант, суть которого заключается в ухудшении внешнеэкономических условий и замедление проводимых структурных реформ. В обоих сценариях Центральный банк предусматривает проведение осмотрительной денежно-кредитной политики с поддержанием умеренно жёстких денежно-кредитных условий.

Правительство Узбекистана обнародовало наиболее значимые направления реформ. Основной задачей является обеспечение перехода государства к конкурентной рыночной экономике.