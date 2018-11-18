Наталья Сергунина рассказала об экспортных успехах Москвы

Сегодня, 15:26 \\ Экономика

Как сообщает сайт «Molnet», совместное исследование агентства Data Insight и компании eBay пришло к выводу, что Москва лидирует среди российских регионов по количеству поставок продукции на внешние рынки посредством онлайн-продаж. Экспортный индекс столицы вдвое превышает среднее значение по стране.

«Экспортные успехи столицы во многом связаны с усилиями Правительства Москвы по развитию этого сектора торговли», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала, какие меры принимаются для продвижения компаний, предлагающих товары и услуги на международных рынках. Особо подчеркнула вице-мэр важность функционирования Московского экспортного центра, благодаря которому осуществляются программы поддержки предпринимателей, выходящих на экспортный рынок. МЭЦ проводит консультации, помогает принимать участие в торговых выставках, представлять свой бренд и так далее.



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