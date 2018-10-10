Кудрин считает, что экономика России находится в "застойной яме"

Руководитель Счетной палаты привел данные о том, что со времен Второй мировой войны еще не было такого, чтобы темп ее роста не превышал одного процента.

Накануне проходил Пятый международный форум Финансового университета при правительстве "Как попасть в пятерку". Важные слова во время его проведения произнес глава СП Российской Федерации Алексей Кудрин. В своей речи он обратил внимание на то, в каком плачевном состоянии на сегодняшний день находится экономика страны, а также отметил, что перспектив ее развитию пока нет.

По его словам, рост экономики России находится в "застойной яме", так как его темп уже на протяжении десятилетия составляет около одного процента. Кудрин считает, что коэффициент роста может даже опуститься, так как за год в несколько раз поднялась стоимость нефти на мировом рынке.

Теперь экономика должна искать другие "драйверы", чтобы выбраться из состояния, в котором оказалась. При этом, согласно распоряжению президента Владимира Путина, это должно произойти не позднее 2024 года.