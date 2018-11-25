Биржа Мексики обвалилась из-за приближающейся смены власти

Поводом для падения индекса Мексиканской биржи послужила накалившаяся ситуация на американско-канадской границе и вступление в должность 1 декабря нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

По инициативе будущего президента был произведён социологический опрос, по данным которого респонденты проголосовали за отмену возведения нового аэропорта в Мехико.

Индекс, по сообщениям самой биржи, упал на 4,17% до 39427,28 пункта.

Рекордный показатель ниже 40000 пунктов достигнут впервые с марта 2014 года.

Самые большие потери понесла банковская группа Banorte $1,5 млрд , акции которой понизились сразу на 13%.

Также продолжает терять свою стоимость национальная валюта песо.

Ещё в понедельник курс доллара Центральный банк Мексики устанавливал на уровне 20,53 песо, то розничная цена доллара составит 21 песо. Недавнее большое падение индекса BMV было замечено 8 ноября - тогда он рухнул на 5,81%.

Вызвано это было снижением на 9% котировок финансового сектора. Вероятной причиной столь стремительного падения котировок эксперты назвали планы партии "Морена" по внесению поправок, которые запретят банкам изымать проценты за определенные операции.