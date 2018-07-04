В объятья железной дороги: строительство СШХ позволит создать новые рабочие места в Коми

Как стало известно, строительство СШХ, новой железной дороги, даст возможность создать одну тысячу рабочих мест в республике Коми. Это позволит увеличить грузооборот на территории региона на 9,5 млн тонн в год.

Ланную информацию сообщил глава республики. В ходе реализации проекта СШХ также планируется модернизация, реконструкция и строительство существующей инфраструктуры железнодорожных путей. На данный момент уже начали проектирование объектов, были подготовлены необходимые исходные данные.

Также стоит отметить тот факт, что в Коми создали комиссию по разрешению ситуации с голодающими сотрудниками "СК Север". Напомним, что работники объявили голодовку в связи с невыплатами зарплат. В Воркуте было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 52 сотрудникам. Общая задолженность на данный момент оставляет 4 миллиона рублей. Было записано и распространено в социальных сетях видео с объявлением голодовки до тех пор, пока с ними не рассчитаются полностью.

Ученые РАН поддержали власти республики, которые выступили с предложением расширить арктическую зону. Помимо того, 11 регионов тоже одобрили данную инициативу. Расширение позволит привлечь в регион федеральные средства, что положительно скажется на жизни местного населения.