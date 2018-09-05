Бизнес и холод в прикуску: на Чукотке откроют конференцию для развития частного предпринимательства

Как стало известно, в скором времени на конференции будут обсуждаться вопросы развития малого и среднего бизнеса на Чукотке. Данное мероприятие пройдет 29 ноября на котором также обсудят существующие меры поддержки предпринимателей.

Главной задачей конференции является поиск точек роста для бизнесменов. Отмечается, что мероприятие пройдет сразу в двух городах: Билибино и Анадырь. Будут проходить мастер-классы и семинары, а также индивидуальные консультации для тех, кто решил открыть свое дело. В организованной встрече примут участие руководство Чукотского АО, представители бизнеса, Российского банка и многие другие.

Также стоит отметить тот факт, что ученые РАН поддержали инициативу республики Коми по расширению арктической территории. Кроме того, ее поддержали 11 регионов Северо-Запада России. Власти ратуют за то, чтобы включить в арктическую зону Инту, Усинск и другие. Если такое решение будет принято на федеральном уровне, это позволит привлечь на территории дополнительные средства, что скажется на уровне жизни местных жителей.

Желающим перебраться на Дальний Восток могут выделить по миллиону рублей в соответствии Национальной программой развития ДФО.