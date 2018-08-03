Я бы в летчики пошел: в вертолетной отрасли в разы поднимут зарплаты

Как было отмечено, дефицит кадров в вертолетной отрасли повлияет на рост зарплат пилотов в несколько раз. Известно, что людей будет не хватать в связи с увеличением поставок вертолетов в Россию.

Из профессии ежегодно уходит около двухсот пилотов. Сейчас вертолетчики получают около 200 тысяч в месяц, но нужно быть готовыми к кратному увеличению зарплат. Вертолетные перевозки в мире ежегодно увеличиваются примерно на 15%. При этом, единственное в стране учебное заведение для вертолетчиков, Омское летное училище, выпускает максимум 100 человек в год. Многие частные учебные заведения были лишены Росавиацией лицензии.

Также стоит отметить тот факт, что правительство России пообещало снизить количество платных услуг в больницах. Вице-премьер заявила, что на это счет уже разрабатываются проекты. К тому же на данный момент идет работа по совершенствованию законодательства в сфере здравоохранения.

В Башкирии сотрудникам МФЦ с февраля следующего года повысят зарплату. Это необходимо для того, чтобы решить проблему нехватки кадров в этой сфере, как отмечает правительство региона. На текущий день зарплата сотрудников МФЦ Башкирии в среднем составляет 13 тысяч рублей. Это является проблемой, поскольку людей не привлекают места с маленьким окладом.