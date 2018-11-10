За помощью - выше: китайские займы заставляют бедные страны обращаться к МВФ

Сегодня, 18:02 \\ Экономика

Как было отмечено, китайские займы заставляют бедные страны обращаться к МВФ, который больше года предупреждает об увеличении долга бедных стран.

 За помощью в финансовый фонд обратились такие государства как Пакистан, Замбия, Ангола. По имеющимся данным, китайские власти, банки и подрядчики одолжили африканским правительствам и государственным компаниям порядка 143 миллиарда долларов, но информация о сроках и условиях погашения долга почти отсутствует.

Также стоит отметить тот факт, что была названа сумма первого транша МВФ, который пообещали Украине. Эта сумма составит полтора миллиарда долларов. Известно, что второй и третий транш будут равны 1,2 миллиарда долларов. Киев и МВФ договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. Из-за неспособности выполнить требования данной программы правительство Украины вынуждено брать кредит на короткий срок, 14 месяцев.

У России возникают проблемы с китайскими банками из-за санкций. Несмотря на улучшение торговых отношений между Россией и КНР, китайские банки не торопятся менять свою политику в отношении российского государства, поскольку руководство боится ухудшения отношений с Вашингтоном.

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Автор - Алевтина Сергеева
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