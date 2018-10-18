Богатые государства не хотят бороться с глобальным потеплением, помогая бедным странам

Для борьбы с изменением климата нужна финансовая поддержка с сложных регионах.

Одной из основных задач ООН на данный момент является борьба с повышением средней температуры Земли. Согласно последним отчётам, изменения в 2 градуса по Цельсию могут привести к необратимым последствиям. Однако благодаря совместным усилиям государства могут противостоять глобальному потеплению.

Для этого богатые страны должны обеспечить финансирование бедных регионов в размере 100 миллиардов долларов. На данный момент выплачено более 70% благодаря не только бюджетам государств, но и частным вложениям. Однако с выплатой оставшихся 20 миллиардов возникла проблема.

На собрании ООН в Польше власти стран планируют поднять финансовый вопрос и заявить о том, что не хотят выплачивать деньги бедным странам. О подобных планах ранее сообщали власти Австралии, требующие сократить количество средств, помогающих бороться с . В таком случае перед мировым сообществом может возникнуть угроза преждевременного повышения температуры по всей Земле.