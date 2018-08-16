Криптовалюты стали дешевле, чем McDonald’s

Катастрофический обвал цен криптовалют произошёл менее, чем за год.

Стоимость всех криптовалют суммарно снизилась до 138,6 миллиардов долларов США. Это на 80% меньше, чем результат в январе этого года (819 миллиардов). В это же время всемирная сеть быстрого питания McDonald’s держит отметку в 140 миллиардов. Сравнение криптовалют и фастфуда, конечно, необычное. Но оно очень ярко описывает сложившуюся ситуацию.

Если же смотреть более прагматично, то среди всех криптовалют в мейнстриме на данный момент только три: не дотягивающий до 75 миллиардов Bitcoin, с ослепительной скоростью падающий в цене XRP (16,4 млрд) и Ethereum (12,5 миллиардов). В качестве ещё одного примерно статистики можно привести службу Uber, которая в среднем развозит 75 миллионов человек в месяц, то бишь в среднем 2.5 миллиона человек в день. А в том же McDonald’s каждый день едят в среднем 68 миллионов человек. Тем временем приложениями для криптовалюты Ethereum пользуются в среднем 15.000 человек в день.

На данный момент ситуация не улучшается, так как за последние полчаса криптовалюты успели потерять ещё миллион долларов.