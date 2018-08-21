Всевидящее око "Госуслуг": россияне cмогут узнать кредитные истории на портале

Как стало известно СМИ, россияне смогут запросить кредитные истории через портал госуслуг, для отправки запроса необходимо указать только данные паспорта и СНИЛС.

Данную программу разработал Банк России для граждан РФ, которым станет доступна функция получения информации из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй. Для получения сведений по предыдущим паспортам регулятор рекомендует пользоваться альтернативными способами получения сведений. Данная информация размещена на официальном сайте Банка России. Также стоит отметить тот факт, что с 2019 года достоверность диплома можно будет проверить на портале госуслуг, сейчас ведется формирование федерального реестра. Документы об образовании всех уровней будут вноситься в данную систему, которая должна заработать уже в течение четырех лет. Заполнение реестра осуществляется поэтапно. Данная программа станет единственным источником получения информации об образовании гражданина РФ.

К тому же, в госуслуги хотят внедрить «Алису», голосовой помощник может использоваться для оказания государственных услуг. С таким предложением выступила гендиректор компании, на данный момент конкретные решения пока что не принимались. Как отмечается, помощник готовится изучить некоторое количество иностранных языков, таких как украинский, белорусский и казахский. В перспективе разработчики планируют обучить языкам стран СНГ.