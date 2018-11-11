Спиртное рекой: розничная продажа алкоголя в России за 10 месяцев значительно выросла

Как было отмечено, розничная продажа алкогольных напитков на территории России за последние 10 месяцев выросла почти на 10%.

Продажа водки выросла на 7,8%, до 58, реализация коньяка увеличилась на 12,8%, а продажи шампанских и игристых вин в январе-октябре составили 10,5 млн декалитров, что на 3,2% больше, чем год назад. В Национальном союзе защиты прав потребителей заявили, что существует вероятность изменений показателей продаж, что будет связано с внедрением учета продукции в ЕГАИС. В результате данного нововведения нужно будет сканировать каждую бутылку.

Также стоит отметить тот факт, что будущим матерям в России расскажут о вреде алкоголя и табака. Экспертами было высказано мнение, что необходимо более активно информировать беременных о вреде алкоголя и табака, и делать это необходимо через сеть женских консультаций. Они говорят и о том, что нужно делать оповещать о необходимости приема во время беременности препаратов, содержащих фолиевую кислоту и йод, это может предотвратить патологические изменения во время развития плода.

На данный момент известно, что решение об онлайн-торговле спиртным откладывается. Данный вопрос в правительстве обсуждается уже несколько лет, введение подобных изменений возможно при условии создания новых видов лицензий и специальных реестров. А доля контрафактных сигарет выросла в России почти в 2 раза, которые намного дешевле российских. Эти сигареты прибывают из стран ЕАЭС.