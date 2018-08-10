Kingfisher покинет Россию вместе с сетью гипермаркетов Castorama

Руководство компании решило уделить внимание более перспективным рынкам. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба.

Представители Kingfisher пишут, что в 2017-2018 годах организация потерпела в России убытки на сумму 8 миллионов фунтов стерлингов. Это составляет порядка 10,25 миллиона долларов. Похожая ситуация сложилась также в Испании и Португалии. В связи с этим компания во главе с гендиректором Вероник Лори решила уйти из неприбыльных стран и сосредоточить внимание на лидерстве в других. Стоит отметить, что родиной Kingfisher является Великобритания. Помимо неё, компания открыла сети супермаркетов в 10 странах Европы.

Вместе с сотрудниками Kingfisher Россию могут покинуть её популярные бренды. Например, сеть строительных гипермаркетов Castorama, развивающаяся с 2006 года. В настоящий момент бренд насчитывает 21 магазин в крупных городах страны. В Kingfisher отметили, что за 12 лет организации не удалось занять внушительную долю своего сегмента, несмотря на имеющиеся перспективы.