Жить одним днем: у трети россиян нет никаких сбережений

Как было отмечено, у трети россиян нет никаких сбережений. В результате опроса стало известно, что 34% населения сбережений не имеет совершенно, а 21% россиян не ведут бюджет.

В среднем, в свободном обращении у россиян в октябре было по 22 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель сократился на 2,2%. Преимущественно россияне хранят деньги в рублях на банковских картах.

Также стоит отметить тот факт, что россияне сократили свои сбережения до минимума за 15 лет. Такие данные озвучил РАНХиГС. Россияне в январе сентябре 2018 года отложили в качестве сбережений лишь 4,2% своего дохода, что является минимумом за указанный период с 2004 года.

Центральный Банк РФ за одно десятилетие закрыл около сотни банков. Вследствие этого россияне все чаще сталкиваются с проблемами сохранения личных сбережений. По последним данным, только за 15 лет было закрыто 306 банков, такая политика будет продолжена, однако более низкими темпами. Также стоит сделать акцент на том, что у Центробанка имеются инструменты, чтобы нормализовать ситуацию на финансовом рынке в случае объявления новых санкций европейскими государствами против России.