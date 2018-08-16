Сгубить сильных в помощь слабым: в России предлагают закрыть унитарные предприятия

Как стало известно СМИ, в России предлагают закрыть унитарные предприятия. Исключением будут являться только те компании, которые работают в области обороны.

Отмечается, что в начале этого года на территории Российской Федерации было 18 624 унитарных предприятий, что почти на 40% больше, чем пять лет назад. Большинство из них работает в сферах теплоснабжения, водоснабжения, торговли и оказания услуг. Активный рост числа таких предприятий связан с тем, что они имеют значительное преимущество перед другими подобными организациями, а в таких условиях здоровая конкуренция просто невозможна. Если документ будет принят, то, согласно ему, открытие новых предприятий будет запрещено, а существующие будут ликвидированы либо реорганизованы.

Также стоит сделать акцент на том, что в Госдуме принят закон об электронном военном билете. В карте будут прописаны фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства и образование. Также там будет содержаться информация о месте работы, годности к военной службе, состоянии здоровья и некоторые другие сведения.

Неработающих россиян планируется штрафовать за неуплату взносов. Неработающим гражданам предлагается самостоятельно уплачивать страховые взносы, которые за работающего человека обычно платит работодатель. Взносы могут рассчитываться из минимального размера оплаты труда.