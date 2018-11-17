Поддержим принудительно: в Москву после пожара на МНПЗ направят бензин из других регионов

Как было отмечено, в Москву после пожара на МНПЗ направят бензин из других регионов страны с предприятий "Газпромнефти".

Хотя остановка МНПЗ должна продлиться до конца ноября, рис нехватки бензина в центральном регионе отсутствует.

Стоит отметить, что пожар на нефтеперерабатывающем предприятии, которй произошел в Капотне, имел третий ранг сложности, он мог произойти из-за деформации печи на предприятии. Возгорание тушили более 160 человек, пока не удалось локализовать огонь. По имеющейся информации, человеческих жертв в результате пожара нет.

Нефтяные компании поддерживают тенденцию к снижению продажи сырья в долларовом эквиваленте. 12 ноября поступила информация о том, что российская нефтегазовая компания "Газпромнефть" снизила расчеты в долларах до 88% и продолжает действовать в данном направлении. Скорее всего, ближайшей заменой доллара станут евро и юань, поскольку главными торговыми партнерами России на данный момент являются страны ЕС и КНР. Но нужно учитывать и тот факт, что подобный переход будет достаточно сложным, потому что доллар занимает более половины мировых расчетов.