Сбором отходов ПЭТ-упаковки для переработки активно занимается «Балтика»

Сегодня, 07:36 \\ Экономика

«Балтика» активно занимается сбором отходов ПЭТ-упаковки для последующей переработки.

 
О выполнении взятых на себя обязательств по увеличению в 2 раза направленных на переработку отходов ПЭТ по сравнению с 2017 годом сообщила пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, подводя итоги своей деятельности за 10 месяцев текущего года в области сбора и переработки отходов в рамках Всемирного дня вторичной переработки. Как следует из опубликованной информации: за указанный период на переработку отправлено 45000 тонн различных отходов, 3600 тонн из них – ПЭТ-упаковка.

«Балтика» вкладывает прямые инвестиции в развитие инфраструктуры в регионах раздельного сбора, сортировки и переработки отходов упаковки, одновременно привлекая внимание населения России к проблемам обращения с отходами. Она реализует собственный проект «Принеси пользу своему городу», который сейчас уже поддерживают более 30 городов страны. Только в 2018 году при взаимодействии с партнерами компания установила 1177 новых контейнеров по сбору ПЭТ-упаковки в 12 городах РФ, а всего размещено более 3000 контейнеров.

Компания также действует в соответствии с программой устойчивого развития Carlsberg Group «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» и уплачивает предусмотренный законодательством экологический взнос. Компания становится частью процесса формирования в стране новой модели управления отходами и призывает обеспечить постепенный переход к системе утилизации и переработке отходов, рассказал Дмитрий Смирнов, руководитель направления рециклинга пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group.

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