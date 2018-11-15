Сбором отходов ПЭТ-упаковки для переработки активно занимается «Балтика»

«Балтика» активно занимается сбором отходов ПЭТ-упаковки для последующей переработки.



О выполнении взятых на себя обязательств по увеличению в 2 раза направленных на переработку отходов ПЭТ по сравнению с 2017 годом сообщила пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, подводя итоги своей деятельности за 10 месяцев текущего года в области сбора и переработки отходов в рамках Всемирного дня вторичной переработки. Как следует из опубликованной информации: за указанный период на переработку отправлено 45000 тонн различных отходов, 3600 тонн из них – ПЭТ-упаковка.



«Балтика» вкладывает прямые инвестиции в развитие инфраструктуры в регионах раздельного сбора, сортировки и переработки отходов упаковки, одновременно привлекая внимание населения России к проблемам обращения с отходами. Она реализует собственный проект «Принеси пользу своему городу», который сейчас уже поддерживают более 30 городов страны. Только в 2018 году при взаимодействии с партнерами компания установила 1177 новых контейнеров по сбору ПЭТ-упаковки в 12 городах РФ, а всего размещено более 3000 контейнеров.



Компания также действует в соответствии с программой устойчивого развития Carlsberg Group «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» и уплачивает предусмотренный законодательством экологический взнос. Компания становится частью процесса формирования в стране новой модели управления отходами и призывает обеспечить постепенный переход к системе утилизации и переработке отходов, рассказал Дмитрий Смирнов, руководитель направления рециклинга пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group.