Продолжительность жизни россиян увеличат за счет повышения цен на вредные продукты

В рамках национального проекта «Демография» эксперты предложили новый путь продления жизни россиян. На полезные продукты предложены снизить налог, а возможно, даже убрать совсем. Однако на вредную пищу по типу колбасных изделий, сладких напитков с газом и соленых закусок налог могут повысить. Это коснется также табачных изделий и алкогольных напитков.

Проект «Демография» был разработан с целью увеличения продолжительности жизни населения до 80 лет. Авторы проекта намерены осуществить это к 2030 году. По их мнению, такие положительные изменения в качестве жизни россиян невозможно представить без мер, которые уже доказали свою эффективность.

Основными факторами, приводящими к непродолжительности жизни, эксперты считают употребление алкоголя, курение, лишний вес из-за вредной пищи и недостаток йода в организме.

Для табака и алкоголя уже разработан ряд мер: акцизы и минимальные цены будут повышены, будет запрещена реклама табака, продавать алкоголь буду только лицам старше 21 года, а также сократится количество точек продажи.

Колбасные изделия, сладкие газированные напитки и продукты с завышенным содержанием соли подорожают. Отменят НДС или же только понизят на жирную рыбу, орехи, оливковое масло и цельнозерновые культуры. Для малообеспеченных семей на подобные продукты могут предоставить субсидии.

Сергей Рыбальченко, один из руководителей проекта, ориентируется на Финляндию. Там за последние 30 лет властям удалось с помощью аналогичных перемен снизить смертность от заболеваний сердца на 80%, а продолжительность жизни выросла на 13 лет.