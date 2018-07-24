Продолжительность жизни россиян увеличат за счет повышения цен на вредные продукты

Сегодня, 15:18 \\ Экономика

В рамках национального проекта «Демография» эксперты предложили новый путь продления жизни россиян. На полезные продукты предложены снизить налог, а возможно, даже убрать совсем. Однако на вредную пищу по типу колбасных изделий, сладких напитков с газом и соленых закусок налог могут повысить. Это коснется также табачных изделий и алкогольных напитков.

Проект «Демография» был разработан с целью увеличения продолжительности жизни населения до 80 лет. Авторы проекта намерены осуществить это к 2030 году. По их мнению, такие положительные изменения в качестве жизни россиян невозможно представить без мер, которые уже доказали свою эффективность.

Основными факторами, приводящими к непродолжительности жизни, эксперты считают употребление алкоголя, курение, лишний вес из-за вредной пищи и недостаток йода в организме.

Для табака и алкоголя уже разработан ряд мер: акцизы и минимальные цены будут повышены, будет запрещена реклама табака, продавать алкоголь буду только лицам старше 21 года, а также сократится количество точек продажи.

Колбасные изделия, сладкие газированные напитки и продукты с завышенным содержанием соли подорожают. Отменят НДС или же только понизят на жирную рыбу, орехи, оливковое масло и цельнозерновые культуры. Для малообеспеченных семей на подобные продукты могут предоставить субсидии.

Сергей Рыбальченко, один из руководителей проекта, ориентируется на Финляндию. Там за последние 30 лет властям удалось с помощью аналогичных перемен снизить смертность от заболеваний сердца на 80%, а продолжительность жизни выросла на 13 лет.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Подайте, Христа ради, депутату Государственной Думы: Сбербанк отреагировал на идею изъятия вклада в пользу государства

С инициативой выступил председатель Государственной думы по финансовому рынку. Он высказал идею в отношении того, что неплохо изъять невостребованные вклады в пользу государства.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

«Газпром» будет оштрафован за счетчики

Как отмечается, «Газпром» не успевает установить более 300 тыс. счетчиков газа до конца...

В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

 Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать...

Денег много, девать некуда: на Украине на выборы потратят 84 миллиона долларов

На выборы президента страны в марте 2019 года потратят на 20% больше, чем в прошлый раз....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ