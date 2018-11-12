Сечин объяснил, с чем связано падение цен на "черное золото"
Глава «Роснефти» Игорь Сечин отмечает, что падение цен на нефть является результатом неопределённости положения Ирана на нефтяном рынке.
Отмечается, что он стал делать каких-либо прогнозов в отношении того, какие будут происходить изменения на нефтяном рынке до конца года. Санкции США против Ирана, целью является снижение иранского экспорта нефти, вступили в силу.
Орешкин заявил об устойчивости российской экономики, так он обозначил свою позицию в отношении того, насколько ситуация в России напряженная из-за возможного введения новых санкций со стороны США. Глава Минэкономразвития РФ также отметил, что необходимо создать такую экономическую конструкцию, которая сможет противостоять внешним изменениям.
Глава МВФ рекомендует Центробанкам задуматься о процессе создания цифровой валюты, эта идея воплотится в жизнь, когда появятся нужные инструменты. Данная система должна помочь объединить банки внутри страны и на международном уровне.
Отмечается, что мировую экономику в скором времени ждет не слишком большой спад. Глобальный ВВП будет расти, но с меньшими темпами, чем на данный момент.