Центробанк из-за нарушений отозвал лицензию у "Москвы" и "УМ-Банка"

С 14 ноября компании возглавит временная администрация. Об этом сообщили представители надзорного органа.

"УМ-Банк" является 293-м по России. По данным Центробанка, организация переводила около 70% пассивных доходов в низкокачественные активы. Поэтому кредитный портфель сформировала бесперспективная ссудная задолженность. Кроме того, "УМ-Банк" несколько раз занижал кредитные риски и скрывал реальное финансовое состояние путем непрозрачных операций. За год Центробанк 5 раз наказывал компанию. Регулятор подозревает руководство "УМ-Банка" в недобросовестных и незаконных сделках. Состав уголовных преступлений должны проверить правоохранители.

Иные нарушения выявили у банка "Москва", занявшего 431-е место. У него отозвали лицензию, уличив в отмывании незаконных средств и финансировании терроризма. Как отметили в Центробанке, организация скрывала данные об операциях. Во втором квартале 2018 года регулятор заметил, что более половины операций составила теневая передача наличных от торговых предприятий третьим лицам.