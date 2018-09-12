Крепитесь, друзья: прогноз на декабрь для рубля не утешает

По мнению экономистов, работ продолжает ослабевать, что связано с падением цен на нефть, а также с возможностью введения новых санкций со стороны США.

На данный момент цены на нефть составляют около 70 долларов, эксперты опасаются ее переизбытка на рынке. Также негативно на курсе рубля скажется увеличение поставки нефти Саудовской Аравии. Существует предположение, что совокупность всех факторов опустит курс рубля ниже отметки 68,5.

ЦБ раскрыл сферы экономики, которые формируют спрос на теневые финансовые услуги, их список опубликован на официальном сайте. Отмечено, что в первом полугодии 2018 года наибольший спрос на теневые услуги форсировал строительный сектор, это около 30%. На втором и третьем местах находятся сфера услуг и оптово-розничная торговля.

WSJ отметила сокращение доллара в российской экономике. Напомним, что в октябре власти России заявили о том, что сейчас решается вопрос о снижении зависимости российской экономики от валюты американского государства. На данном этапе между Россией и Китаем подписывается соглашение о торговле в национальной валюте.