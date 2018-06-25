Лауреатов третьей международной премии Business Traveller and CIS Awards наградят в столице РФ

Лауреатов одной из главных международных наград в области делового туризма Business Traveller Russia and CIS Awards назовут в российской столице в четверг (15 ноября). Москва уже в третий раз в истории выступит местом проведения церемонии вручения этой престижной премии. В рамках грядущего мероприятия заслуженную награду получат победители в 39 номинациях, в том числе, и в двух абсолютно новых. Речь идет о специальных номинациях «Лучшая ливрея самолета» и «Лучший travel-блог». В текущем году за победу борются более трех сотен зарегистрированных номинантов. Об этом пишет ИЦ столичного правительства.

По словам заместителя московского мэра Натальи Сергуниной, грядущая премия предоставляет возможность ведущим компаниям мегаполиса и самому городу продемонстрировать собственный потенциал и конкурентные преимущества в сравнении с зарубежными коллегами. Как подчеркнула чиновница, Москва — это крупный финансовый центр международного уровня, в котором есть все необходимое для проведения таких мероприятий.



