Лауреатов третьей международной премии Business Traveller and CIS Awards наградят в столице РФ

Сегодня, 04:10 \\ Экономика

Лауреатов одной из главных международных наград в области делового туризма Business Traveller Russia and CIS Awards назовут в российской столице в четверг (15 ноября). Москва уже в третий раз в истории выступит местом проведения церемонии вручения этой престижной премии. В рамках грядущего мероприятия заслуженную награду получат победители в 39 номинациях, в том числе, и в двух абсолютно новых. Речь идет о специальных номинациях «Лучшая ливрея самолета» и «Лучший travel-блог». В текущем году за победу борются более трех сотен зарегистрированных номинантов. Об этом пишет ИЦ столичного правительства.

По словам заместителя московского мэра Натальи Сергуниной, грядущая премия предоставляет возможность ведущим компаниям мегаполиса и самому городу продемонстрировать собственный потенциал и конкурентные преимущества в сравнении с зарубежными коллегами. Как подчеркнула чиновница, Москва — это крупный финансовый центр международного уровня, в котором есть все необходимое для проведения таких мероприятий.


Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Ни вам, ни нам: у российских граждан возникают проблемы с китайскими банками

Отечественный бизнес сталкивается с определенными финансовыми сложностями при проведении операций в банках Китая из-за антироссийских санкций США.

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

«Балтика» — официальный поставщик Олимпийского комитета России

 В конце прошлого месяца столица РФ приняла на своей территории церемонию подписания...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

Впереди планеты всей: на Экспо в Шанхае заключили контрактов на 60 миллиардов долларов

На Международном Экспо в китайском городе Шанхае заключили контрактов общей стоимостью на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ