Впереди планеты всей: на Экспо в Шанхае заключили контрактов на 60 миллиардов долларов

Вчера, 23:56 \\ Экономика

На Международном Экспо в китайском городе Шанхае заключили контрактов общей стоимостью на 60 миллиардов долларов. Мероприятие завершилось в субботу.

Участие приняли более 3,6 тысяч компаний из 151 страны. Экспо проходит в Китае впервые, мероприятие продолжалось в течение пяти дней. Сумма потенциальных сделок на высокотехнологичное оборудование достигла 16,5 миллиарда долларов, на бытовую электронику 4,3 миллиарда долларов, на автомобили 12 миллиардов долларов. При этом общая годовая сумма составила около 3,2 миллиардов долларов.

В Китае 17 тысяч человек эвакуировали из-за угрозы наводнения. Плотное озеро в провинции Сычуань вышло из берегов. Озеро образовалась не ранее двух-трёх дней назад, что вызвало подтопление домов в нескольких селениях. Недавно в тех же краях произошёл сход оползня.

Также было отмечено, что власти США не намерены проводить политику сдерживания эпохи холодной войны в отношении КНР. Госсекретарь подчеркнул, что Соединённые Штаты надеются сотрудничать с правительством Китая и китайскими энергетическими компаниями. Стороны обсудили все спорные вопросы в отношении того, как свести нефтяную политику Ирана на ноль.

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Автор - Алевтина Сергеева
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