Дальше - в море: правительство задумалось о финансировании Севморпути

Сегодня, 17:47 \\ Экономика

Правительство Российской Федерации выдвинуло проект по увеличению финансирования Севморпути за последующие три года на 15 миллиардов рублей. Данная информация следует из поправок, которые были внесены в закон о федеральном бюджете 2019-2021 гг.

Кабинет министров предлагает увеличить финансовые вложения в транспортные объекты Севморпути, которые являются собственностью государства. Также стоит отметить, что президент страны Владимир Путин на Восточном экономическом форуме этого года пригласил зарубежных партнёров к освоению Севморпути, что основано на взаимной заинтересованности. Объем грузоперевозок по данному направлению увеличивается из года в год.

Отмечается, что рыбу с Дальнего Востока будет переправлять по Севморпути, на данный момент создаётся группа, которая будет осуществлять транспортировку продукции. В 2018 году в России добыт рекордный объём тихоокеанских лососей свыше 670 тысяч тонн. Имеется положительный опыт доставки рыбы по этому пути с Дальнего Востока. Учёный оценил возможность использования Севморпути без ледоколов. По его словам, в ближайшее тысячелетие это не является возможным.

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Автор - Алевтина Сергеева
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