Бери, пока не поздно: новые квартиры растут в цене

На рынке недвижимости столичного региона неизменно растут цены, начиная с июля 2018 года. В среднем стоимость увеличивается на 1,3% в месяц. К концу октября средняя цена достигла отметки 109,5 тысяч рублей за 1 кв. м. Отмечается, что в сентябре на рынок вышло девять новых проектов бизнес-класса, что и послужило основной причиной роста средней цены.

Несмотря на рост цен, спрос на квартиры в Москве всё ещё растёт. По итогам октября, он вырос на 22% за месячный период. Большинство возможных покупателей убеждены в том, что до конца этого года цены будут расти. Отмечается, что в цены на квартиры закладываются дополнительные расходы, которые несут застройщики в связи с нововведениями, они должны отчислять процент в компенсационный фонд. Также было замечено, что падения цены не будет, поскольку в скором времени возможен переход на банковское финансирование, что скажется немедленно на ценообразовании.

Волгоградцы получат льготную ипотеку со сниженной процентной ставкой, эта программа помогает молодым семьями сэкономить до 400 тысяч рублей. По имеющимся данным, на участие в этой программе подали заявки уже 11 жителей Волгограда и области. Принять участие имеет права любая молодая семья, которой необходима возможность улучшения жилищных условий.

Также отмечается, что жители Козельска требуют переселить их из новостроек обратно в браки. По словам жильцов, по истечении годового срока дома начали разваливаться. В домах появились трещины и плесень.