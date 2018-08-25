«Балтика» — официальный поставщик Олимпийского комитета России

В конце прошлого месяца столица РФ приняла на своей территории церемонию подписания соглашения об официальном партнерстве между Олимпийским комитетом России и ведущим пивоваренным брендом нашей страны в лице компании «Балтика».



Теперь последняя обладает статусом официального поставщика ОКР в категории «Пиво», и инвестиции с ее стороны поспособствуют повышению качества подготовки российских атлетов к Олимпиадам и развитию отечественного олимпийского движения.



Комментируя новость, президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что во всем мире бизнес стремится оказывать поддержку развитию и популяризации спорта. В связи с этим ОКР рад сотрудничеству с «Балтикой», компанией, которая уже давно зарекомендовала себя ответственным партнером. Как полагает господин Поздняков, реализация совместных проектов принесет пользу обеим сторонам, она поможет улучшить качество подготовки российских атлетов к выступлениям на крупных соревнованиях международного уровня и повысить культуру ответственного потребления пива в среде болельщиков.



Рост популярности ЗОЖ способствует развитию безалкогольных брендов. В нашей стране компания «Балтика» уже давно является флагманом в отношении развития безалкогольных сортов. В частности, она поддерживает крупные беговые события.



Только в текущем году «Балтика 0», флагман безалкогольного сегмента отечественного рынка пива помогла провести в нашей стране 11 крупных марафонов.