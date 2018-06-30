Совет директоров "РУСАЛа" одобрил перерегистрацию компании в России

До сих пор она находится под юрисдикцией Великобритании, ведь зарегистрирована на острове Джерси под наименованием United Company Rusal Plc.

Решение совершить перерегистрацию начали рассматривать после введенных не так давно санкций США, которые ограничивают возможности сотрудничества компании "РУСАЛ" с другими американскими корпорациями. Совет директоров рассмотрел возможность перевести документы компании в Россию и принять другие меры, которые помогут сделать действительной ее перевод под юрисдикцию данной страны.

По итогу он все же одобрил решение. Было отмечено, что такой шаг поможет защитить интересы как компании в целом, так и ее акционеров. Теперь "РУСАЛ" должен согласовать решение с властями Российской Федерации. Активные действия по перерегистрации начнутся, как только последние дадут "зеленый свет".